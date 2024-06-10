في 72 ساعة.. كيفية استخراج صحيفة حالة جنائية مميكنة من منصة مصر الرقمية؟

أتاحت بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين وذلك للتسهيل عليهم وتقديمها إلكترونيًا لمواكبة التحول الرقمي التي تسعى له الدولة المصرية، ومن بين ذلك إصدار صحيفة الحالة الجنائية مميكنة في وقت بسيط.

إصدار صحيفة حالة جنائية مميكنة

ويستطيع الأشخاص الذين يرغبون في إصدار صحيفة الحالة الجنائية لهم بشكل مميكن إتباع عدد من الخطوات عبر منصة مصر الرقمية للحصول عليها في وقت قليل كما يلي:

1- يجب أن يكون للشخص الراغب في إصدار صحيفة الحالة الجنائية مميكنة حسابًا على منصة مصر الرقمية يحمل بياناته الشخصية.

2- يتمّ الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي: https://digital.gov.eg/.

3- اختيار أيقونة الأدلة الجنائية.

4- اختيار إصدار صحيفة الحالة الجنائية مميكنة.

5- اتباع الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

الشروط والأحكام للحصول على الخدمة

وبالنسبة للشروط والأحكام التي يجب أن تكون متوفرة جاءت كالآتي:

- يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي.

- لا تُسلم الصحيفة إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيًا داخل مصر بعد التحقق من بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون سبق وتمّ تسجيل البصمات العشرية لطالب استخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية عند استخراج بطاقة الرقم القومي بمدة لا تقل عن 15 يومًا.

- سداد الرسوم المقررة للخدمة.

- يتمّ الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب وتسليمها لمندوب البريد ليسلمها للمواطن وفقًا للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

- أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيمًا في مصر وبداخلها فقط عند التقدم للصحيفة واستلامها.