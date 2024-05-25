مبادرة رواد مصر الرقمية.. تعرف على الشروط وخطوات التسجيل

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق مبادرة «رواد مصر الرقمية»، والتي تساهم في تأهيل خريجي الجامعات إلى سوق العمل في العديد من المجالات، وذلك مع تنامي اهتمام الدولة بتنمية مهارات الشباب خاصة في المجال التكنولوجي.

ووضعت الوزارة عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لمبادرة رواد مصر الرقمية، وجاءت على النحو التالي:

شرط التقديم لمبادرة رواد مصر الرقمية

- يجب على المتقدم أن يكون حاملا الجنسية المصرية.

- يتم قبول الطلاب بجميع الكليات بداية من السنة الثانية، وخريجي جميع الكليات دون حد أقصى للسن.

- يجب على المتقدم أن يكون جيدا في اللغة الإنجليزية.

الخطوات الخاصة بالتسجيل في المبادرة.

- يتم الدخول على اللينك التالي www.depi.gov.eg للتقديم على المنحة.

- يجب على المتقدم، أن يسجل بياناته ويرفع المستندات المطلوبة، المتضمنة بيان لدرجات العام السابق وصورة لبطاقة الرقم القومي، وشهادة تحديد المستوى للغة الإنجليزية حال وجدت.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد التحقق من استيفاء شروط التقدم واستكمال الأوراق المطلوبة لكل المتقدمين، يجري دعوة المقبولين لاستكمال مراحل التقديم، وتشمل تأدية اختبارات القبول حيث يتم إخطار المقبولين بالبريد الإلكتروني.

نظام الدراسة

- يشترط أن يلتزم المتدرب بالحضور 80% من الجلسات الواقعية، و80% بالجلسات الافتراضية.

- تقع فترة التدريب بالمبادرة بنظام المختلط 30% حضور و50% أونلاين+ 20% نظام الدراسة الذاتية.

- الحد الأقصي لمدة الدراسة 6 أشهر (200 ساعة – 10 ساعات أسبوعيًا).

- يتم عقد الدراسة بالمواعيد المسائية في أيام الأسبوع بجميع محافظات الجمهورية.