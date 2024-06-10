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ضبط متهم بطباعة أوراق مالية مزيفة في القاهرة

كتب:

محمد بركات
02:36 م | الإثنين 10 يونيو 2024
ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أنّ أحد الأشخاص يزور العملات المحلية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبيّن أنّه مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته مبلغ مالي مزيف.

وبمناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في طباعة الأوراق المالية المزيفة، وعُثر بداخل مسكنه على 1,110 مليون جنيه فئات مالية مختلفة مُزيفة، وطابعة إلكترونية ألوان ليزر وحبارة ألوان، و2 رزمة ورق أبيض تستخدم في الطباعة، وسلاح أبيض، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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