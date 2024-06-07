الأجهزة الأمنية بالفيوم تنجح في إعادة طفلة لأسرتها

أكد بيان لوزارة الداخلية أنه في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع الحالات ذات الطابع الإنساني، فقد تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم بمديرية أمن الفيوم من حارس جراج، بالعثور على طفلة في محل عمله بدائرة القسم ضلت الطريق من أهليتها وطلبت المساعدة في عودتها لمسكنها.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد والد ووالدة الطفلة المشار إليها، وباستدعائهما أقر والدها أنه أثناء عمله وبصحبته كريمته تفاجأ باختفائها من فترة، ولم يحرر محاضر بغيابها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الطفلة لوالديها، مع اتخاذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايتها.