الأجهزة الأمنية بالفيوم تنجح في إعادة طفلة لأسرتها
كتب:
محمد بركات
12:37 م | الجمعة 07 يونيو 2024
وزارة الداخلية
أكد بيان لوزارة الداخلية أنه في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع الحالات ذات الطابع الإنساني، فقد تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم بمديرية أمن الفيوم من حارس جراج، بالعثور على طفلة في محل عمله بدائرة القسم ضلت الطريق من أهليتها وطلبت المساعدة في عودتها لمسكنها.
وبإجراء التحريات أمكن تحديد والد ووالدة الطفلة المشار إليها، وباستدعائهما أقر والدها أنه أثناء عمله وبصحبته كريمته تفاجأ باختفائها من فترة، ولم يحرر محاضر بغيابها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الطفلة لوالديها، مع اتخاذ التعهد اللازم عليهما بحسن رعايتها.