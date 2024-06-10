أفيجدرو لبيرمان يرفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو

أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان، رفضه الانضمام لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، بعد استقالة 4 وزراء، أمس، أبرزهم بيني جانتس، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل».

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 245 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح 7 أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.