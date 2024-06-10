«إكسترا نيوز» تبرز عدد الوطن اليوم.. «إسرائيل تغدر بالإنسانية في النصيرات»

عرض برنامج «هذا الصباح» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامين باسم طبانة ومروة فهمي، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، عن مجزرة النصيرات وذلك بعوان، «إسرائيل تغدر بالإنسانية في النصيرات.. استشهاد 274 وإصابة 698 في المجزرة»، وملف آخر بعنوان «عزل إسرائيل دوليا وكشف جرائمها.. شهادة مجاح دبلوماسية».

إسرائيل تغدر بالإنسانية في النصيرات

وأشاد الكاتب الصحفي بلال الدوي، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامين باسم طبانة ومروة فهمي، بعنوان جريدة الوطن، واصفًا إياه أنه عنوان من العناوين الصحافية الجديدة التي تعبر عن الأحداث بكلمة، قائلا: «مصطفى عمار اختار عنوان يتاخد في مجلة تايمز، لأنّ اللي إحنا شوفناه في مجزرة النصيرات هو ملخص للعنوان».

الجيش الإسرائيلي القاتل

وتابع: «إسرائيل قالت لأهالي غزة امامكم 4 مناطق أمنة عليكم التوجه إليها، تل السلطان ومنطقة المواصي الشاطئية في جنوب غزة، والنصيرات ودير البلح في شمالها، وحينها قال الجيش الإسرائيلي القاتل إذهبوا لهذه المناطق الآمنة، وذهب المدنيين العزل بالفعل إلى هذه المناطق، حتى أنّ غدر بهم الجيش، لذلك العنوان اللي مصطفى عمار اختاره، يُعبر عن حقيقة ما حدث».