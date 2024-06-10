«الشيوخ» يحيل الدراسة البرلمانية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي إلى رئيس الجمهورية

أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس في جلسته المنعقدة، اليوم، الدراسة البرلمانية المقدمة عن الشباب والذكاء الاصطناعي إلي رئيس الجمهورية، وذلك بعد الموافقة عليها.

مشروعات وبرامج في الذكاء الاصطناعي

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، خلال عرض رؤيتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، حرصها على إقامة العديد من البرامج والمشروعات في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف تنمية الوعي العلمي والثقافي وإطلاق المهارات الإبداعية لدى الشباب واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في التطوير والتنمية.

وأوضحت أنها تعمل من خلال منهجية علمية في هذا الشأن من خلال ثلاث محاور، الأول بناء وتنمية القدرات عن طريق التدريب والتثقيف، والثاني نشر الوعي والمعرفة عن طريق الفعاليات والأحداث، والمساهمة في المنظومة القومية للذكاء الاصطناعي.

مبادرة مصر الرقمية

جاء ذلك على خلفية مناقشة المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوى العاملةـ الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع «الشباب والذكاء الاصطناعي (الفرص والتحديات)».

وأوضحت أنه منذ عام 2014 وهناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالقضايا والمجالات التي تخص المستقبل، والوزارة تحرص على إقامة برامج مرتبطة بتنمية الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي وإطلاق المهارات الإبداعية.

وأشارت إلى الاهتمام بمحور الأمية الرقمية واستخدام الكمبيوتر خاصة بالنسبة للشباب والنشأ، ونستضيف مبادرة كبيرة وهي مصر الرقمية داخل مراكز التنمية التابعة للوزارة.