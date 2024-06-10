توفير فرص عمل ووحدات سكنية لـ12 أسرة من الأولى بالرعاية في الشرقية   

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 12 مواطنا من الأسر الأولى بالرعاية ومتحدي الإعاقة، من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها.

صرف مساعدات مالية لـ7 أسر من الأولى بالرعاية

وخلال اللقاء، كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لـ7 أسر من الأسر الأولى بالرعاية، والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدهم على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم، وأسفرت عن استحقاقهم لتلك المساعدات، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن بتوفير كرسي متحرك للطفل «س.ش.س»، من جزيرة السعادة بمركز الزقازيق لكونه غير قادر على الحركة.

توفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لـ5 مواطنين

وكلّف محافظ الشرقية مدير عام إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لـ5 مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم، لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومي.

كما كلف محافظ الشرقية مدير خدمة المواطنين بالديوان العام بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق لبحث إمكانية توفير كشك للمواطنة «أ .م. م» بمحل إقامتها بقرية كفر عوض حجازي، لكونها مريضة بالسرطان ولا تستطيع العمل، وكذلك التنسيق مع رئيس جهاز العاشر من رمضان لبحث إمكانية توفير مشروع للمواطن «أ. م .ر» من مركز العاشر من رمضان لكونه أنهى فترة عقوبة في مركز الإصلاح وليس لديه عمل.