توزيع 1.3 طن دواجن على الأسر الأولى بالرعاية ضمن «صكوك الإطعام» بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجهود وزارة الأوقاف وتعاونها المثمر مع المحافظة في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام وتوفير اللحوم والدواجن والسلع الغذائية للمواطنين الأكثر احتياجًا بمختلف القرى والمراكز، وكذلك دعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

توجيه صكوك الإطعام للمستحقين

ومن جهته أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه صكوك الإطعام إليها، مشيرًا إلى تسليم 1250 كيلو دواجن مجمدة بواقع 1000 دجاجة زنة الواحدة كيلو و250 جرامًا لتوزيعها على المستحقين، وذلك من خلال خطة عمل تُنفذ بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة في مختلف القرى والمراكز على مستوى المحافظة، طبقًا لقواعد بيانات المستحقين من محدودي الدخل والأيتام والأرامل وذوي الهمم.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنّ مشروع «صكوك الإطعام» جاء لخدمة المجتمع، وتقديم أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه المساعدات إليها.