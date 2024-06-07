عضو بالبرلمان الأسترالي يشيد بجهود مؤسسة «راعي مصر» في دعم الأسر الأولى بالرعاية

أشاد عضو البرلمان الأسترالي من أصول مصرية إدموند عطا الله، بدور مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم الفئات الأولى بالرعاية ومكافحة الفقر في مصر.

وقال «عطا الله»، خلال جلسة للبرلمان الأسترالي، إن مؤسسة راعي مصر تعمل على تمكين الأفراد والأسر من خلال توفير إمكانية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والموارد الحيوية الأخرى، مشيرًا إلى أن المنظمة تهدف إلى خلق عالم تتاح فيه الفرصة للجميع للازدهار مشيدًا بحرص الأسر الأسترالية على التبرع للمؤسسة للقيام بدورها المجتمعي.

مساعدة الأسر الأولى بالرعاية

وأوضح عضو البرلمان الاسترالي، أن هذه التبرعات التي قدمتها الأسر الأسترالية على مدار سنة أسفرت عن تشغيل 8 عيادات متنقلة تم فيها علاج أكثر من مليون مريض، مشيرًا إلى زيارته لمصر لرؤية الظروف المعيشية على أرض الواقع لهذه الأسر.

وأكد أن الأسرة المصرية الأولى بالرعاية تتمتع بالعزة والكرامة، موضحا أن المؤسسة تقوم بعمل رائع في رفع مستوى معيشة الأسر الفقيرة، معربا عن فخره لمشاركته في الحفل الخيري الذي نظمته مؤسسة راعي مصر في سيدني.