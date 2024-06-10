«آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب العالمية بعد تراجعه الكبير

ارتفعت أسعار الذهب للأوقية بالبورصة العالمية، ليستعيد الذهب عافيته بعد تراجع بنسبة 3.3 % آخر أيام تعاملات الأسبوع، ولذلك بفعل بيانات التوظيف الأمريكية، وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، بجانب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل.

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 3566 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2674 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2080 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنسبة 0.5 %، وبقيمة 5 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3110 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3095 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.3 %، وبقيمة 34 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2327 دولارًا، ولامست مستوى 2451 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2293 دولارًا.

تراجع الطلب على الذهب

أشار إمبابي، إلى أن تراجع الطلب، أسهم في الحد من ارتفاعات الأسعار، ولم تجدد الحكومة العمل بمبادرة إلغاء رسوم الجمارك على واردات الذهب المصاحبة للمواطنين العائدين من الخارج، وهو القرار الذي اتخذته الدولة لإحداث توازنًا بين العرض والطلب، مع الارتفاع الحاد في الطلب في ظل نقص للمعروض.

وأوضح إمبابي، أن موجات التراجع الحادة الحالية في سعر الذهب بالبورصة العالمية مؤقتة، لاسيما مع التوقعات باستمرار البنوك المركزية، في تجميع الذهب بغرض تنويع احتياطاتها في إطار سياسة التخلي الجزئي عن الدولار، وسط تصاعد التوترات الجيوساسية في منطقة الشرق الأوسط.

أضاف أن الصين لم تنته بعد من شراء الذهب، ومن المتوقع معاودة عمليات الشراء مرة أخرى، وقد يكون السبب في عمليات التوقف هو ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية. وتعرضت أسعار الذهب لمزيد من الضغوط في نهاية الأسبوع الماضي عقب إصدار بيانات رسمية تُظهر أن بنك الشعب الصيني أوقف شراء الذهب في مايو، منهيًا موجة شراء استمرت 18 شهرًا للبنك المركزي.

وجاءت البيانات في أعقاب عمليات شراء قوية في أبريل، حيث بلغت احتياطيات الذهب لدى بنك الشعب الصيني نحو 4.9% من إجمالي الاحتياطيات، المقدرة بنحو 72.80 مليون أوقية.

أعلى مستوى لها على الإطلاق

واشترى بنك الشعب الصيني 60 ألف أوقية فقط من الذهب مقارنة بـ 160 ألف أوقية في مارس و390 ألف أوقية في فبراير، إضافة إلى ذلك انخفضت واردات الصين من الذهب في أبريل بنحو 30% عن مستوى مارس.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 2451 دولارًا للأوقية في 20 مايو الماضي، بدعم من عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية.

وأوضح إمبابي، أن بيانات التوظيف الأمريكية لعبت دورًا كبيرًا في تراجع أسعار الذهب، إذ عززت من التكنهات بتأجيل الفيدرالي الأمريكي لإنهاء دورة التشديد النقدي.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، بجانب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن تحديد مصير أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل.