تراجع أسعار الذهب عالميا اليوم الاثنين 10-6-2024.. اعرف السبب

شهدت أسعار الذهب عالميا تراجعا كبيرا خلال بداية تعاملات البورصات العالمية اليوم الاثنين 10-9-2024، خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية زيادة عمليات بيع حادة للذهب بسبب بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع، خاصة قبل صدور بيانات الفيدرالي الأمريكي.

تراجع أسعار الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب عالميا بنسبة 3.5% يوم الجمعة الماضية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، ليسجل أكبر انخفاض له منذ نوفمبر 2020 بعد تقرير الوظائف الأمريكي وبيانات الصين التي أوقفت شراء الذهب.

وتشير التوقعات للمحللين والخبراء بأن الفيدرالي الأمريكي لم يقم بإجراء أي تغيير بأسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الخاص به، ولكن التركيز سينصب على تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار الذهب والدولار الآن

وشهدت أسعار الذهب للعقود الآجلة الآن بنسبة 0.75% إلى 2307 دولار للأوقية، فيما تهبط العقود الفورية للذهب بنسبة 0.15% إلى 2290 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، يستقر مؤشر الدولار عند مستوى 104.890 نقطة، حيث سجل الدولار أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل منافسيه، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 3 يونيو.