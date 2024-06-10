مميزات مدرسة الذهب 2024.. أبرزها دراسة مجانية وراتب شهري

تعتبر مدرسة الذهب 2024 من أهم البدائل للثانوية العامة والتي يرغب الكثير من الطلاب في الالتحاق بها نظرا لما تتمتع به من مزايا عدة، علما بأن الدراسة في المدرسة مجانية وتعمل على تأهيل الطالب لسوق العمل من خلال تدريبه في مجموعة من الورش داخل وخارج المدرسة على يد خبراء متخصصين في المجال، لذا نوضح من خلال مميزات مدرسة الذهب، وشروط الالتحاق بها.

مميزات مدرسة الذهب 2024

وعن مميزات مدرسة الذهب 2024، فقد تضمنت العديد من المزايا، نستعرضها في السطور التالية:

1. المدرسة توفر مزايا الدراسة المجانية، ووظائف بعد التخرج وتوفر فرص عمل في سوق العمل المصرية والخارجية.

2. تخدم سوق العمل بالشراكة مع مستثمرين ورجال أعمال وشركات متخصصة.

3. تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظات القاهرة الكبرى وهي القاهرة والقليوبية والجيزة.

4. خلال الدراسة يحصل الدارس على بدل تدريب داخل مصانع الشركة المشرفة على المدرسة.

5. يحصل الطالب أو الطالبة على مكافأة شهرية تصل 700 جنيه للطالب أو الطلبة طوال فترة الدراسة.

6. الدراسة يومان نظري و4 عملي في ورش أحد المصانع الكبرى.

شروط الالتحاق بمدرسة الذهب 2024

وعن شروط الالتحاق بمدرسة الذهب 2024 فقد جاءت كالتالي :

1. الحصول على الشهادة الإعدادية 2024 طبقا للتنسيق من الوزارة.

2. اللياقة الطبية واجتياز الكشف الطبي.

3. أن يكون المتقدم مصري الجنسية وعمره 18 عاما، وأحد أبناء محافظات القاهرة الكبرى وهى القاهرة والجيزة والقليوبية.

4. الالتزام بتقديم أوراق ملف التقدم ومنها الشهادة الدراسية للإعدادية، وبيان نجاح من المديرية بالدرجات وشهادة الميلاد والشهادة الطبية من التأمين الصحي، والصور الشخصية وملء طلب الالتحاق وتقديمها يوم الاختبارات.