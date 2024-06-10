تراجع حاد لأسعار الذهب العالمية.. الصين وأمريكا وراء الانخفاض

تراجعت أسعار الذهب العالمية، خلال الأسبوع الماضي بشكل حاد، لعدة عوامل، أبرزها توقف الصين عن شراء كميات كبيرة من الذهب خلال الشهر الماضي، بجانب بيانات سوق العمل القوية التي غيرت توقعات الفائدة من الفيدرالي، وفقا لتحليلات الخبراء في أسواق الذهب.

وقال موقع «إنفيستينج» إن بيانات العمل للسوق الأمريكي أدت إلى زيادة التوقعات، حول إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أكثر مما كان متوقعا.

تأثير طلب الصين على أسعار الذهب

أوقف بنك الشعب الصيني شراء الذهب لزيادة احتياطياته منه بعد أن زادت احتياطيات الذهب لمدة 18 شهراً متتالية، لتصل قيمة الاحتياطي إلى 72.80 مليون أونصة، خاصة وأن عمليات الشراء الكبيرة من قبل البنوك المركزية تؤثر بشكل كبير على الأسعار.

ومع توقف الصين عن شراء الذهب بعد 18 شهرا استمرت في الشراء، ومن المتوقع أن تتجه عدد من البنوك المركزية الأخرى إلى التوقف عن شراء الذهب، ما يقلل من الطلب مع زيادة العرض مما أدى لتراجع الأسعار.

وأشارت بيانات سوق العمل الأمريكي، إلى توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، ما يجعل الطرق الاستثمارية الأخرى أفضل للمستثمرين من الذهب الذي لا يأتي بعائد سريع، كما أنه سيكون أعلى سعرا.

تأثير السعر العالمي علي السعر المحلي

وقال الدكتور حسام العجمي، الخبير في مجال الذهب، أن السعر المحلي في الوقت الحالي أصبح مرتبطا بشكل أساسي بالسعر العالمي، في ظل اختفاء العوامل الأخرى التي تؤثر على سعر الذهب، ومنها سعر الدولار الذي يشهد استقرارا، وكذلك الطلب.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن انخفاض السعر العالمي بسبب انخفاض الطلب من الصين والبيانات الأمريكية أثر تباعا على السعر المحلي، وأدى إلى تراجعه.