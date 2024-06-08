«مسلم»: الرئيس السيسي لعب دورا مهما في تغيير وجهة نظر العالم للقضية الفلسطينية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن المفاوض المصري يقوم بدور كبير، والرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورا مهما في تغيير وجهة نظر العالم حول القضية الفلسطينية.

تعاطف كبير من أوروبا مع فلسطين

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة ten، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أنه منذ 7 أشهر كانت الرواية الإسرائيلية هي السائدة سواء عند الإعلام أو القادة الغربيين، بينما اليوم نجد أن هناك تعاطفا كبيرا من فرنسا وأوروبا مع فلسطين، وحصولها على عضوية الأمم المتحدة من خلال 143 دولة.

ولفت إلى أنه يجب على فلسطين أيضا أن تكون على مستوى الحدث، مردفا: «رأيي أن فلسطين قبل 7 أكتوبر لا يجب أن تكون بعد 7 أكتوبر، هناك تفاصيل كثيرة يجب أن ينتبه لها القادة الفلسطينيون».

إعادة إعمار غزة

وتابع: «الحرب ستنتهي حتما وسيجدون أمامهم مهام كبيرة على رأسها إعادة إعمار غزة وهي عملية شاقة للغاية، وترتيب الحكومة والانتخابات، وإذا وافق المجتمع الدولي، وهو مؤهل لذلك بأنه عندما تنتهي الحرب يدخل في تفاوض حول حل نهائي شامل وعادل للقضية، وتحتاج قادة على مستوى هذه الأحداث سواء قادة جدد أو تفاهمات جديدة لكن لا يمكن أن تسير بنفس الآلية الحالية».