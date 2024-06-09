عاجل: حدث ليلا.. الغضب يشتعل ضد نتنياهو واحتجاجات عنيفة أمام البيت الأبيض

خرجت مظاهرات عارمة في تل أبيب عقب ساعات من ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مخيم النصيرات، فيما حدثت احتجاجات أمام البيت الأبيض تنديدا بالموقف الأمريكي، ومن ناحية أخرى أعلن وزير الصحة الروسي موعد الكشف عن نتائج الدراسات قبل السريرية للقاح السرطان.

مظاهرات في تل أبيب

وخرجت مظاهرات عارمة في تل أبيب تطالب برحيل بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال، بعد ساعات من مجرزة مخيم النصيرات في وسط غزة وإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادة 4 من المحتجزين، وسط إدانات دولية لما حدث وقتل مئات الفلسطينيين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقالها 33 متظاهرًا خلال مظاهرات في تل أبيب، مساء السبت، للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة وعودة المحتجزين المتبقين في غزة.

احتجاج أمام البيت الأبيض

تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج البيت الأبيض، اليوم الأحد، للاحتجاج على رد جو بايدن على الضربات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على غزة، بحسب ما كشفت «القاهرة الإخبارية»، والتي أوضحت أن لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت الشرطة الأمريكية، وهي تستخدم رذاذ الفلفل على المتظاهرين الذين واجهوا الاعتقال في المظاهرة الحاشدة.

كما حمل متظاهر بالاحتجاجات، والذي كان يرتدي زي الشخصية الخارقة سبايدر مان، عبوة أطلقت دخانًا أخضر وأبيض بالقرب من الجانب الجنوبي من البيت الأبيض، وقال خلال المظاهرة: «بايدن، لا يمكننا الانتظار! سنراكم في لاهاي»، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

لقاح السرطان

ومن جهته، أعلن ميخائيل موراشكو، وزير الصحة الروسي، أن النتائج الأولية للدراسات قبل السريرية للقاح السرطان قد يتم تقديمها في نهاية هذا العام، موضحا في تصريح صحافي على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إن اللقاح يخضع حاليا للدراسات ما قبل السريرية، ومن المتوقع الحصول على نتائجها الأولى بحلول نهاية العام ومن ثم البدء في التجارب السريرية، بحسب «روسيا اليوم».

وقال وزير الصحة الروسي أن اللقاح تم تطويره بشكل مشترك من قبل عدة فرق علمية من مركز أبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة «جاماليا»، ومعهد موسكو لأبحاث الأورام «جرتسين» والمركز الوطني للأبحاث الطبية للأورام «بلوخين».