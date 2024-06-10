رئيس القطاع الديني بـ«المتحدة» يبرز مزايا تطبيق مصر للقرآن الكريم

قال الدكتور يوسف عامر، رئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس قناة الناس، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة مصر للقرآن الكريم في أبريل 2021، موضحا أن هذه القناة خاصة بالقرآن الكريم فقط على مدار 24 ساعة تستعرض قراءات مرتلة ومجودة لقراء مصر العظام.

تطبيق راديو مصر للقرآن الكريم

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «دي إم سي»، من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبد العزيز، أن قناة مصر للقرآن الكريم يصل عدد القراء على شاشتها إلى 47 قارئا، لافتا إلى أنها بعد ذلك تطبيق راديو مصر للقرآن الكريم، موضحا أن في الأيام الأخيرة جرى تطوير هذا التطبيق وتوفيره الآن على متجر جوجل.

مزايا تطبيق مصر للقرآن الكريم

وأشار إلى أن هذا التطبيق يعمل الآن بكفاءة عالية بعد تطويره، ويشغل مساحة صغيرة على الهاتف المحمول وأدائه سريع، مشيرا إلى أنه يتيح الاستماع للبث المباشر لقناة مصر للقرآن الكريم، موضحا أن هذه الخدمة تتطلب أن المستخدم يكون متصلا بالإنترنت، بالإضافة إلى أنه يتيح مكتبة القراء من خلال نافذه موجودة داخل التطبيق تسمى «استمع للقراء».