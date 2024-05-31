رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هاجر سعد الدين: «رئاستي لإذاعة القرآن الكريم من أفضل الفترات في حياتي»

كتب:

محمد عزالدين
12:18 م | الجمعة 31 مايو 2024
الدكتورة هاجر سعد الدين

الدكتورة هاجر سعد الدين

روت الدكتورة هاجر سعد الدين، أول سيدة تتولى رئاسة إذاعة القرآن الكريم، ذكرياتها مع تقديم البرامج، تزامنًا مع عيد الإذاعة المصرية، قائلة إنّ أقرب برنامج لقلبها هو «الدنيا والدين»، وكان دعوة للتأمل في ملكوت الله، وكانت تستعرض آية قرآنية وتستضيف أستاذ تفسير ليشرحها ويوضح الدلالات العلمية الموجودة فيها.

 الإعلام رسالة تقتضي الأمانة والجهد والإخلاص

ووجهت «سعد الدين»، خلال مداخلة ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، رسالة إلى الإذاعيين الجدد، قائلة: «لا بد أن نضع أمامنا أنّ الإعلام رسالة تقتضي الأمانة والجهد والإخلاص وتقوى الله، يجب أن يتفانى كل شخص في خدمة الرسالة».

هاجر سعد الدين: بحمد ربنا إني اشتغلت في مجال الإذاعة

وأشارت إلى أنّ عيد الإذاعة يمثل لها انطلاقة محببة إلى النفس، إذ إنّ عملها في هذا المجال ورئاستها لشبكة القرآن الكريم، كان فضلا من الله سبحانه وتعالى، مردفة: «رئاستي لشبكة القرآن الكريم تعتبر أحسن أيام عمري، وبحمد ربنا إني اشتغلت في هذا المجال».

اقرأ المزيد:

هاجر سعد الدين: سجدت لله شكرا حينما نجحنا في نقل إذاعة القرآن الكريم إلى المسجد الحرام

هاجر سعد الدين لـ«كلم ربنا»: هناك آيات قرآنية لو وضعتها أمامك ستعيش سعيدا جدا

هاجر سعد الدين لـ«كلم ربنا»: الميكروفون كان بيبهرني من صغري وتمنيت دخول الإذاعة

الدكتورة هاجر سعد الدين ضيفة «كلم ربنا» مع أحمد الخطيب بعد قليل

الفنانة سميرة أحمد والإعلامية هاجر سعد الدين ضيفتا اليوم العالمي للمرأة بدار الكتب

هاجر سعد الدين: الإذاعة المصرية تحافظ على وجودها بقوة
بقلم محمد عزالدين