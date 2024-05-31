هاجر سعد الدين: «رئاستي لإذاعة القرآن الكريم من أفضل الفترات في حياتي»

روت الدكتورة هاجر سعد الدين، أول سيدة تتولى رئاسة إذاعة القرآن الكريم، ذكرياتها مع تقديم البرامج، تزامنًا مع عيد الإذاعة المصرية، قائلة إنّ أقرب برنامج لقلبها هو «الدنيا والدين»، وكان دعوة للتأمل في ملكوت الله، وكانت تستعرض آية قرآنية وتستضيف أستاذ تفسير ليشرحها ويوضح الدلالات العلمية الموجودة فيها.

الإعلام رسالة تقتضي الأمانة والجهد والإخلاص

ووجهت «سعد الدين»، خلال مداخلة ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «دي إم سي»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، رسالة إلى الإذاعيين الجدد، قائلة: «لا بد أن نضع أمامنا أنّ الإعلام رسالة تقتضي الأمانة والجهد والإخلاص وتقوى الله، يجب أن يتفانى كل شخص في خدمة الرسالة».

هاجر سعد الدين: بحمد ربنا إني اشتغلت في مجال الإذاعة

وأشارت إلى أنّ عيد الإذاعة يمثل لها انطلاقة محببة إلى النفس، إذ إنّ عملها في هذا المجال ورئاستها لشبكة القرآن الكريم، كان فضلا من الله سبحانه وتعالى، مردفة: «رئاستي لشبكة القرآن الكريم تعتبر أحسن أيام عمري، وبحمد ربنا إني اشتغلت في هذا المجال».