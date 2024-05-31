محمد نوار: 70 مليون مستمع لإذاعة القرآن الكريم يوميا (فيديو)

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إنّ الإذاعة المصرية بدأت في عام 1934 بأدوار تنويرية توعوية تثقيفية وترفيهية إلى أن جاء عام 1952 وأدرك الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أهمية الميكروفون، فدعم الإذاعة ماديا ومعنويا ولوجيستيا، وغيرها، ويستمع لها نحو 70 مليون شخص يوميا.

دور الإذاعة المصرية في ثورات التحرر

وأضاف «نوار»، خلال مداخلة ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أنه بدأ الدور السياسي في عام 1952 وظهر جليا على مدار 8 سنوات حتى عام 1960 عندما بدأ البث التليفزيوني في مصر، حيث قامت الإذاعة في هذا التوقيت بأدوار بالمنطقة العربية وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وساندت حركات التحرر وثورات الشعوب من أجل تحقيق الاستقلال وتحديد مصائرها، فكان كل ذلك من أهم أدوار الإذاعة المصرية حتى عام 1973.

تطور إذاعة القرآن الكريم

وأشار إلى أنّ الإذاعة المصرية تتكون من 8 شبكات إذاعية، كل شبكة لها دور مهم للغاية سابقا ولاحقا، من أهم الشبكات شبكة القرآن الكريم التي تحظى بأعداد مستمعين تزيد على 50 مليونًا إن لم يكن 60 أو 70 مليون مستمع يوميًا، وتزداد يوميا بالملايين، فهي شبكة رائدة ومهمة التي تم تطويرها في الأعوام الأخيرة، للتواكب مع روح العصر.