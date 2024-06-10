بلينكن: ننتظر رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن الشريك المصري يتواصل مع حماس منذ بضع ساعات، ويعتقد أن مصر والولايات المتحدة ودول أخرى تتنظر موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، قائلًا: «في النهاية لا يجب أن أضع نفسي في ذهن حماس وقادتها، لا نعرف ما ستكون الإجابة من حماس»، منوهًا بأنه يجب أن نعمل على عجالة للوصول إلى حل.

مقترح بايدن لإنهاء الحرب في غزة

وأشار وزير الخارجية الأمريكي خلال تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن العالم كله ينتظر موافقة حماس للوصول لوقف إطلاق النار في غز، وعودة المنطقة إلى مسار السلام، موضحًا أنه يتم العمل على هذا الأمر.

وأوضح أنه قابل بعض قيادات إسرائيل والحكومة وسيستمر في مقابلة جانتس وآخرين، ومن يقودون الأحزاب في إسرائيل وهو أمر سيكون حاسم للعملية.