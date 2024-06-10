«الصحة»: خدمات كشف وعلاج لـ10 آلاف حاج مصري من خلال 24 عيادة في مكة والمدينة

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ10 آلاف و287 حالة من خلال 24 عيادة طبية تابعة للبعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس بينها 8 آلاف و490 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و1797 حالة في المدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّه جرى تحويل 655 حالة مرضية للمستشفيات السعودية، منها 625 حالة في مستشفيات مكة المكرمة، و30 في مستشفيات المدينة، غادروا جميعا المستشفيات بعد تلقي الخدمات الطبية اللازمة عدا 21 حالة، مضيفا أنّه جرى التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لـ4 من الحجاج المصريين.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة الحجاج من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع المستشفيات والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «رشيد» أنّ فرق البعثة الطبية تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

وأضاف «رشيد» أنّ البعثة نظمت 1060 ندوة توعوية بفنادق إقامة الحجاج المصريين بمكة والمدينة، لافتا إلى أنّ الندوات استفاد منها 31 ألفا و250 حاجا، وتضمنت التعريف بكيفية التعامل مع البيئة المحيطة، من حيث الحفاظ على نظافة الغرف، وقواعد حفظ الطعام، والتأكيد على ضرورة غسل الأيدي والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع الغير.