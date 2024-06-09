«الصحة» تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى.. قوافل طبية وطوارئ بالمستشفيات

عقد وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعا بقيادات الوزارة ورؤساء الهيئات التابعة، وذلك لاستعراض خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك لعام 2024، والمدن الساحلية خلال أشهر الصيف.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أن الوزارة تحرص دائما على تقديم الرعاية العلاجية والوقائية والخدمات الصحية للمواطنين بصورة مستمرة على مدار العام، وذلك في إطار رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء الإنسان المصري، والحفاظ على صحته، باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية المجتمع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخطة التي عُرضت على الوزير، خلال الاجتماع، بشأن تأمين احتفالات الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك، تشمل الوقاية، والخدمات الإسعافية، والرعاية الحرجة والعاجلة، ومتابعة وتقييم الخطة.

رفع درجة الاستعداد في 14 مستشفى

وأكد «عبدالغفار» رفع درجة الاستعداد في 14 مستشفى نظرا لكثافة إقبال المواطنين على الساحل الشمالي خلال فصل الصيف وإجازة عيد الأضحى، إذ تشمل هذه المستشفيات «مستشفى الحمام، والعلمين ومارينا والضبعة ورأس الحكمة ومطروح العام والنجيلة، وسيدي براني والسلوم، وشرق المدينة، والقباري والعجمي، وقلب مطروح، وسيدي براني» بالإضافة إلى ميكنة منظومة الكلى بجميع مستشفيات وزارة الصحة بمرسى مطروح، بعدد 118 ماكينة غسيل كلوي؛ لمساعدة المريض في تحديد أقرب مركز غسيل كلوي لسكنه، وكذلك في حالات السفر.

وضع خطة لانتشار القوافل الطبية

وأضاف أنه تم وضع خطة لانتشار القوافل الطبية تشمل 13 موقعا مقترحا بمناطق العلمين، وسيدي عبد الرحمن، و12 عيادة متحركة يتم تغطيتهم من خلال 8 عيادات متنقلة، بالإضافة إلى عيادة ثابتة، إلى جانب تنظيم حملات تبرع بالدم في المراكز الإقليمية لخدمات نقل الدم، بمعدل يتراوح ما بين 70 إلى 90 حملة شهريا، بالمركز الإقليمي في الإسكندرية ، وما بين 30 إلى 50 حملة بالمركز الأقليمي بمرسى مطروح، و30 إلى 50 حملة بالمركز الإقليمي في دمنهور بمحافظة البحيرة.

وعن المحور الوقائي، قال المتحدث الرسمي للوزارة، إن الهدف العام لهذا المحور، يتمثل في منع أو الحد من انتشار الأمراض المعدية، وتقوية نظام الاكتشاف المبكر للحالات، ومن ثم الاستجابة لأي أحداث صحية قد تهدد الصحة العامة للمواطنين، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنافذ الحدودية، وأمن وسلامة الغذاء، وإجراءات صحة البيئة، ومكافحة ناقلات الأمراض، وتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء التجمعات.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل مساعد الوزير لشئون الطب الوقائي، إلى أن الخطة تتضمن، استمرار تقديم الخدمات الوقائية اللازمة، والتنسيق مع المستشفيات العامة والمركزية ومراكز السموم للاكتشاف المبكر لأي حالات اشتباه بالتسمم الغذائي والنزلات المعوية والإبلاغ الفوري عنها ومتابعتها، وكذلك توفير مخزون استراتيجي من الأمصال والطعوم الوقائية والعلاجية بالغرفة الوقائية وعلى مستوى الجمهورية، وكذلك توفير الأمصال العلاجية بالمستشفيات، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات المعملية بالمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات خلال أيام العيد.