خبير علاقات دولية: زيارة بلينكن تؤكد محورية دور مصر

علق الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، على دلالات زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، قائلا إن لها دلالة مهمة جدًا، إذ تؤكد محورية دور مصر في العمل على تهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط، باعتبار أن للقاهرة قدرات وإمكانات، تستطيع من خلالها الضغط على الأطراف الفاعلة في المشهد، لإيجاد أرضية مشتركة تؤدي لوقف إطلاق النار.

زيارة بلينكن في المنطقة

أوضح «فارس»، خلال لقائه عبر الإنترنت بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن زيارة بلينكن لمصر نظرا لدعمها لجهود الولايات المتحدة في المنطقة، لإحلال السلام وتنفيذ المقترح الأمريكي المقدم من بايدن، الذي يتعارض مع نوايا حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي لا ترغب في تنفيذه بمراحله الثلاث، لكن تريد تنفيذ المرحلة الأولى منه، وتتنصل من تنفيذ باقي مراحل المقترح.

وأشار إلى أنه على اعتبار أن المرحلة الثانية والثالثة بالمقترح هي التي ستكون سببًا لوقف شامل لإطلاق النار، وإيجاد تهدئة في المنطقة بشكل عام، منوهًا بأن نزع فتيل الأزمة في غزة، سيؤدي لتبريد الأجواء في كل الجبهات المشتعلة، سواء في جبهة جنوب لبنان وشمال إسرائيل وسوريا والعراق، أو حتى على المستوى العالم، مشددًا على أن هذه الزيارة تسعى من خلالها أمريكا، للتنسيق مع القاهرة، باعتبار أن هناك شراكة استراتيجية واضحة، لكيفية إيجاد رؤية مشتركة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.