افتتاح شارع اللواء سمير فرج ببورسعيد بتكلفة 15 مليون جنيه (صور)

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، واللواء دكتور سمير فرج ، الخبير الاستراتيجي، اليوم الإثنين، شارع اللواء دكتور سمير فرج ابن محافظة بورسعيد، والذي يقع بامتداد مديرية أمن بورسعيد، بحي شرق، وذلك بحضور أسرة «اللواء» وأصدقاءه وعدد من القيادات التنفيذية و الشعبية .

اللواء فرج رفع اسم بورسعيد عاليا

وأكد محافظ بورسعيد خلال الافتتاح، أن إطلاق اسم اللواء دكتور سمير فرج على الشارع الكائن بامتداد مديرية أمن بورسعيد ، يأتي تخليدا و تقديرا لأعماله و حياته العسكرية و المهنية ، و ما قدمه للوطن خلال مسيرته المهنية ، مشددًا على أن اللواء سمير فرج يُعد أحد النماذج المشرفة التي رفعت اسم بورسعيد عاليًا.

تطوير شارع فلسطين

وأضاف محافظ بورسعيد ، أن شارع اللواء دكتور سمير فرج «طرح البحر 2 سابقًا»، جرى تطويره ضمن أعمال تطوير شارع فلسطين والممشى السياحي والشوارع المتفرعة منه، ثم التصديق على إطلاق اسم اللواء سمير فرج على الشارع بموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، لافتا إلى أن تطوير الشارع يأتي بإجمالي 1400 متر في الاتجاهين ويشمل 4 حارات بكل اتجاه، وتضمنت الأعمال رصف ورفع كفاءة وتجميل وزيادة معدلات الإضاءة بالشارع، مع الاهتمام بالمسطحات الخضراء، وذلك بتكلفة تقترب من 15 مليون جنيه .

ومن جانبه ، توجه اللواء دكتور سمير فرج بالشكر لمحافظ بورسعيد على هذه اللفتة الطيبة ، مثنيا على التطور الكبير الذي شهدته محافظة بورسعيد ، تحت قيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

وجدير بالذكر أن اللواء دكتور سمير فرج تخرج من الكلية الحربية عام 1963 والتحق بسلاح المشاة، ليتدرج في المناصب العسكرية حتى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي، ثم تخرج من كلية أركان حرب المصرية عام 1973، والتحق بعدها بكلية كمبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا عام 1974، وعُيّن مدرساً بها فور تخرجه منها ليكون بذلك أول ضابط خارج دول حلف الناتو والكومنولث يُعين في هذا المنصب.

وشارك في حرب أكتوبر عام 1973، وتولى العديد من المناصب الرئيسية في القوات المسلحة المصرية في هيئة العمليات وهيئة البحوث العسكرية (مصر) وعمل مدرساً في معهد المشاة، ومدرسا بكلية القادة والأركان.

وعُيِّن أيضًا مديراً لمكتب مدير عام المخابرات الحربية، وملحقاً عسكرياً إلى تركيا في الفترة من 1990 إلى 1993.

كما تولّى رئاسة المجلس الأعلى لمدينة الأقصر في عام 2004 والتي جرى تحويلها إلى محافظة عام 2009، وعُيِّن كأول محافظ لها وشغل هذا المنصب حتى عام 2011.