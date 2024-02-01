لمحدودي الدخل.. طرح شقق كاملة التشطيب في البحر الأحمر

كشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر عن طرح شقق سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة مشروعات الإسكان الاجتماعي بالتنسيق من وزارة الإسكان، على غرار 6 آلاف وحدة سكنية الإعلان العاشر التي تم تنفيذها وتخصيصها للشباب في منطقة أبو عشرة بمدينة الغردقة.

إسكان اجتماعي للشباب

وأشار محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المحافظة تضم مساحات كبيرة من الأراضي تصلح لإنشاء مشروعات سكنية، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي للشباب، في إطار مبادرة الدولة بتوفير إسكان اجتماعي لمتوسطي ومحدودي الدخل، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياه كريمة للمواطنين.

شقق سكنية كاملة التشطيب

وأوضح أن أجهزة المحافظة انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى لعدد 720 وحدة سكنية لأهالي البحر الأحمر كاملة التشطيب، ضمن مشروع الإسكان الاستثماري بالغردقة، وتم افتتاح المرحلة الأولى التي تضم 17 عمارة بواقع 340 وحدة سكنية، كما تم وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع، التي تتكون من 19 عمارة وتحتوي على 380 وحدة سكنية.

يذكر أن المشروع يقع وسط مدينة الغردقة، وتم إحاطة المرحلتين بسور لتكون ويتضمن لاند سكيب، ويقع المشروع في منطقة حيوية بمدينة الغردقة، بجوار مجمع الخدمات، الذي يضم سوقًا ضخمًا وموقفًا لسيارات الأجرة، ومدرسة، مما يجعلها منطقة سكنية مميزة.