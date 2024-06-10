رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث سُبل التعاون مع «ماسترخت الهولندية».. تفاصيل

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وفدا هولنديا برئاسة الدكتور هوب مود، الأستاذ بجامعة ماسترخت الهولندية، والدكتور ستيفانو لوكاتلي، الأستاذ بجامعة ماسترخت الهولندية، بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، والدكتور فاروق العايدي، الباحث الرئيسي للمشاريع البحثية المشتركة مع الجانب الهولندي.

دراسة التعاون العلمي بين جامعة كفر الشيخ وجامعة ماسترخت

وصرح رئيس الجامعة خلال اللقاء، بأنّ الزيارة تأتي في إطار دراسة التعاون العلمي بين جامعة كفر الشيخ وجامعة ماسترخت في مجال رفع كفاءة مهارات طلبة الجامعة في المجال الزراعي، وتدريب بعض الطلبة في جامعة ماسترخت الهولندية ولمدة ثلاثة أشهر.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ اللقاء تناول بحث سُبل التعاون والتدريب الذي يختص بتنمية الزراعة للارتقاء بالمستوى العلمي لطلبة الجامعة، وإجراء البحوث الخدمية المختلفة التي تخدم قطاع الزراعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية في الزراعة والتي تتواكب مع المتطلبات العلمية الحديثة والذي يعود بالنفع على خدمة المجتمع المحلي، معرباً عن تقديره لتعاون العديد من الهيئات والمؤسسات، مشيراً إلى أهمية التواصل معها تحقيقاً لرؤية مصر 2030 بتشجيع التعاون الدولي والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنّه جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين كلية الزراعة وجامعة ماسترخت الهولندية، للوقوف على مدى التقدم العلمي بالجامعة، وكذلك التعرف على إمكانيات الجامعة، وبحث سُبل التعاون المستقبلي في مجال إعداد وتدريب الطلبة والخرجين.

الوفد الهولندي يزور كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ

في سياق متصل، زار الوفد الهولندي، كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، ومزرعة قسم البساتين، وموقع الزراعة المحمية، كما التقى أعضاء هيئة تدريس الكلية بالوفد الزائر، للتعرف على الإمكانيات المتاحة، والمعامل والمراكز المعتمدة بها، حيث صاحب الوفد الدكتور فاروق العايدي، الباحث الرئيسي للمشروع الدولي المشترك، وزار الوفد المعمل الدولي المعتمد لفسيولوجيا وتربية الحاصلات، وأيضاً مركز التميز ومعمل أمراض النبات المعتمدين دولياً.