بث مباشر مباراة مصر أمام غينيا بيساو في تصفيات المونديال

بث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، هو محط اهتمام الجماهير المصرية لمتابعة الفراعنة في لقائهم الهام والرابع بمشوار المونديال، كون اللقاء يُقرب منتخب مصر خطوة كبيرة جدًا نحو الصعود للبطولة العالمية التي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، وذلك بعد أن تفوّق الفراعنة في أول 3 مباريات في التصفيات وتحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة الأولى.

مشاهدة بث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

ويزداد البحث على بث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي الخدمة التي يقدمها موقع «الوطن سبورت» للجماهير من أجل متابعة المباراة الهامة والمصيرية بين المنتخبين.

بث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

وسيكون بث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026، متاحًا للجماهير من أجل متابعة اللقاء المرتقب في رحلة تأهل الفراعنة للمونديال للمرة الرابعة.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

وستكون القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026، هي قناة أون تايم سبورتس والتي ستنقل المباراة على البث المباشر للمباراة.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

أما موعد مباراة مصر وغينيا بيساو فسيكون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في اللقاء المقرر على استاد 25 سبتمبر بالعاصمة بيساو.

حكم مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

أما عن حكام مباراة مصر وغينيا بيساو، فمكون من السوداني محمود علي إسماعيل، ويساعده الكاميروني نجيوجوي نوبوي والكيني ستيفين أونيانجو والحكم الرابع السوداني صبري محمد فاضل.

بطاقة مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

المباراة: غينيا بيساو و مصر

المنافسات: تصفيات كأس العالم للأندية

المجموعة: الأولى

الجولة: الرابعة

الموعد: السابعة مساءً

الملعب: 25 سبتمبر في بيساو

الحكم: محمود علي إسماعيل

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس

تاريخ مباريات مصر وغينيا بيساو

والتقى منتخبا مصر وغينيا بيساو مرة واحدة، كان في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 واستطاع المنتخب المصري الفوز بهدف نظيف سجله محمد صلاح.

قائمة منتخب مصر في مباراتي تصفيات كأس العالم 2026

وضم حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري قائمة من 24 لاعبا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات تصفيات كأس العالم 2026 والتي جاءت كما يلي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد عواد، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، رامي ربيعة، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، ناصر ماهر، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحي، محمد الشامي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمد شريف، أحمد أمين أوفا.

نتائج منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في المباريات الثلاثة التي خاضها في منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بالفوز على حساب جيبوتي بستة أهداف لهدف، ثم الفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون رد، قبل الفوز على بوركينا فاسو يوم الخميس الماضي بهدفين مقابل هدف.

نتائج منتخب غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

غينيا بيساو لم يخسر أي لقاء له في تصفيات كأس العالم 2026، وذلك بعد أن تعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام بوركينا فاسو في لقاء الجولة الأولى قبل الفوز الصعب على جيبوتي بهدف دون رد، ثم التعادل في لقاء الأربعاء الماضي في الجولة الثالثة سلبيًا في الجولة الثالثة من التصفيات أمام إثيوبيا بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

وجاء ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم كما يلي:-

1- مصر (9 نقاط)

2- غينيا بيساو (5 نقاط)

3- بوركينا فاسو (4 نقاط) (+هدفان)

4- سيراليون (4 نقاط) (-هدف)

5- إثيوبيا (3 نقاط)

6- جيبوتي (نقطة).