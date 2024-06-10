إيهاب الخطيب لـ«بين السطور»: أتوقع فوز منتخب مصر أمام غينيا بيساو بهدفين نظيفين

أكد الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مدير تحرير جريدة «الوطن»، أن طريقة لعب «4-3-3» ستكون تشكيلة منتخب مصر في المباراة المرتقبة اليوم الاثنين أمام منتخب غينيا بيساو، وهي الأفضل حاليًا للمنتخب المصري ويتوقع أن لا يكون التشكيل بعيدًا عن تشكيل وطريقة لعب مباراة بوركينا فاسو الأخيرة.

محمد هاني مميز ولا يأخذ اللقطة

وأكد خلال لقائه ببرنامج «بين السطور»، مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، المُذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «أن الكابتن حسام حسن اطمأن على حارس منتخب مصر محمد الشناوي، ولديه أمانة إن لم يكن قادرا على اللعب كان سيطلب عدم مشاركته في المبارة، ولكنه حارس مرمى المنتخب المباراة الماضية وعاد مرة أخرى للتشكيل النهائي لمنتخب مصر، ومحمد هاني مميز ولا يأخذ اللقطة ويؤدي ما عليه ويبذل الجهد ولا يبحث عن الشهرة على «السوشيال ميديا».

توقعات نتيجة مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

وعن توقعاته عن نتيجة المباراة، قال: «ان شاء الله المنتخب المصري سيفوز بهدفين نظيفين، أمام منتخب غينيا بيساو، وسيعودوا حاملين الثلاث نقاط».