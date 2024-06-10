إيهاب الخطيب لـ«بين السطور»: فوز منتخب مصر على غينيا بيساو يضمن التأهل للمونديال

أكد الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مدير تحرير جريدة «الوطن»، أن اللاعبين المشاركين في صفوف منتخب مصر حاليا، من اختيار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وأوضح أن مجموعة منتخب مصر من أسهل المجموعات في التصفيات التي حدثت في الفترة الماضية بكأس العالم، وأفضل فترة يكون لها نتائج مبشرة للمنتخب المصري هي الفترة دي، وهذه أفضل فرصة نستطيع من خلالها التأهل لكأس العالم.

منتخب غينيا من السهل ضمان الفوز عليه

وأكد خلال لقائه ببرنامج «بين السطور»، مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، المُذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «أن الفوز على غينيا بيساو يضمن لنا التأهل للمونديال بنسبة 95%، وأن منتخب غينيا من السهل ضمان الفوز عليه، لأن هناك 3 مباريات لمنتخب غينيا بيساو خسر مباراة وتعادل مباراة أخرى، وثالث مباراة مع منتخب أثيوبيا انتهت بالتعادل».

تابع: «أن ظهور حماس حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في المباراة الماضية مع بوركينا فاسو، أعطى للعيبة روح وتشجيع وهذا النموذج مطلوب لإعادة الروح بين اللاعبيين».