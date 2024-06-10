تعديل في طريقة لعب منتخب مصر أمام غينيا بيساو.. مفاجآت في التشكيل.. عاجل

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب غينيا بيساو المقررة في السابعة مساء اليوم - بتوقيت القاهرة - ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .

وتضمن التشكيل، تعديل في طريقة لعب المنتخب عن المباراة السابقة أمام بوركينا فاسو، بعودة الجناح محمد حمدي الذي غاب عن اللقاء السابق، فيما جلس النجم إمام عاشور احتياطيًا.

وجاء التشكيل كالتالي :

محمد الشناوي

محمد هاني

محمد عبد المنعم

رامي ربيعة

محمد حمدي

حمدي فتحي

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

محمد صلاح

مصطفي محمد

البدلاء :

محمد عواد - مصطفي شوبير - ياسر إبراهيم

عمر كمال - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا

ناصر ماهر - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي

أحمد أمين أوفا - إمام عاشور - محمد شريف