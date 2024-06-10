«كلام في السياسة» يبرز استقالات مجلس الحرب الإسرائيلي: «صفعة قوية لنتنياهو»

عرض برنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «انفجار مجلس الحرب الإسرائيلي.. الدلالات والسيناريوهات».

صفة قوية لـ نتنياهو

وقال التقرير، إن هناك صفعة قوية تعرض لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد استقالة 4 من قادة معسكره الحربي في يوم واحد، ليجد نفسه أمام شبح سقوط حكومته، في وقت تشتد فيه نداءات عالمية لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

واستقال كل من بيني غانتس، زعيم حزب الوحدة الوطنية، وآيزنكوت، العضو في حكومة العرب، وحيلي تروبير، الوزير الإسرائيلي من حزب معسكر الدولة، وكذلك آفي رونزفيلد، قائد فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي.

وجاءت هذه الاستقالات بعد ساعات من مجزرة مخيم النصيرات، التي وصفت بأنها الأكثر دموية في الحرب الدائرة منذ 8 أشهر على قطاع غزة، وأكد قادة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو يسعى إلى عرقلة القرارات الاستراتيجية، لخدمة أهدافه السياسي.

نتنياهو يحاول تسجيل أي مكاسب تذكر

وأشار التقرير، إلى أن هذه الصفعة جاءت في وقت يحاول فيه نتنياهو تسجيل أي مكاسب تذكر منذ بداية اجتياح رفح الفلسطينية، ورغم عثوره على 4 من المحتجزين الإسرائيليين، فإن شبح الاستقالات في حكومته أصبح ينذر بسقوطه في شباك أقرانه بصورة مسرعة، بعد أن اتحدت أصوات حزبه الليكود مع الشارع الإسرائيلي لإنهاء حكم نتنياهو.