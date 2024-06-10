محلل سياسي: نتنياهو يصر على استمرار الحرب في قطاع غزة 

قال مهدي عفيفي، الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي، إن زيارة أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، للمرة الثامنة، لمحاولة استخدام ودعوة مصر للضغط على حماس، للموافقة على حل جديد أو مشروع لوقف إطلاق النار، موضحا أنه في هذه المرحلة الولايات المتحدة تحاول التواصل مع الخلافاء، خاصة مصر، لمواقفها وقربها من غزة، للوصول إلى حل.

نتنياهو يصر على استمرار الحرب في قطاع غزة

وأضاف «عفيفي»، عبر تطبيق «زوم»، ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «دي إم سي»، من تقديم الإعلامية شيرين عفت، أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل يصر على أن الحرب في قطاع غزة لا بد أن تستمر.

وأشار إلى أنه بسبب الإصرار الإسرائيلي، تكون هناك عرقلة لما تنفذه حماس، ويتمثل ذلك في 3 خطوات، أولا الإفراج عن بعض الرهائن، وتوقف الحرب لمدة 6 أسابيع، ثم الدخول في مباحثات لاستمرار توقف الحرب، والإفراج عن بعض المعتقلين، ودخول المساعدات بدون شروط، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة تتمثل في توقف الحرب بالكامل، وعودة الفلسطينيين المهاجرين.