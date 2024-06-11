منيو أكلات عيد الأضحى 2024.. قدميه لأسرتك بطرق شهية

منيو أكلات عيد الأضحى 2024 بوصفات مختلفة قدميه لأسرتك، فتحرص ربات المنزل على إعداد العديد من الوجبات الشهية، وعلى رأسها اللحوم، خلال استقبال عيد الأضحى المبارك لفرحة أسرتها، ولإحياء السنة في تناول الأضحية.

منيو أكلات عيد الأضحى 2024

منيو أكلات عيد الأضحى المبارك لكي لا تحتار السيدات في طهيه، في أول أيام عيد الأضحى الأحد الذي يبدأ 16 يونيو الحالي، كالتالي:

اليوم الأول

ضمن منيو أكلات عيد الأضحى 2024، يمكنك إعداد الأرز البسمتي وسليق اللحم على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي:

أرز بسمتي.

أربعة أكواب ماء.

بصلة كبيرة.

ملعقة سمن.

نصف ملعقة صغيرة قرفة وحبهان وقرنفل مطحونة.

نصف ملعقة زعفران منقوعة في ربع كوب ماء.

ملح وفلفل أسود.

طريقة الطهي

ضعي كمية كبيرة من الماء والبصل والثوم والفلفل الأخضر.

اتركيها في الماء حتى الغليان.

ضعي اللحم والزعفران والبهارات المشكلة والفلفل الأسود.

اتركي المكونات على النار حتى ينضج اللحم.

أضيفي الملح واتركي اللحم يغلي 10 دقائق.

ارفعيه من المرق وضعيه في صينية فرن.

سخني قطعة فحم وضعيها في الزيت ثم غطي الصينية بسرعة.

ذوّبي السمن والدهن ثم أضيفي البصل.

اتركي الأرز حتى ينضج.

ضعي كمية قليلة من الزيت في وعاء.

قلبي الأرز لتختلط الألوان.

ضعي الأرز في طبق التقديم ثم ضعي قطعة اللحم فوقه.

اليوم الثاني

حضري الرقاق الناشف مع أي نوع من المحشي:

طريقة عمل الرقاق الناشف باللحمة المفرومة على خُطى الشيف الشربيني

مرق دجاج.

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

ثمرة فلفل أخضر.

ربع كوب زبد مُذاب.

بهارات مشكلة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل الرقاق الناشف باللحمة المفرومة

سخني الزيت وضيفي البصل.

قلبيه جيدًا حتى يذبل.

أضيفي الفلفل الأخضر واستمري في التقليب لمدة دقيقتين.

أضيفي اللحم وحركيه على النار.

سخني الفرن عند درجة حرارة 180.

أحضري صينية، وادهنيها بالزبد المُذاب.

ادهني ورق الرقاق الناشف.

وضعي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة.

اليوم الثالث

فتة باللحمة وشوربة لسان العصفور

المكونات:

عصير طماطم.

كوب ونصف مرق لحم.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ربع كوب خل.

ملعقة كبيرة زيت

الطريقة على خُطى أميرة شنب:

سخني الزيت فى إناء عميق.

ضيفي إليه الثوم.

شوحي الثوم حتى يصبح ذهبي اللون.

ضعي الخل ثم عصير الطماطم فورا.

أضيفي الملح والفلفل الأسود.

ضعي البهارات وقلبي جيدًا.

صبي المرق فوق المزيج السابق.

اتركي على النار حتى تنضج.

اليوم الرابع

حضري كباب الحلة بالبصل واللحمة على خُطى الشيف شربيني

كيلو لحم بقري.

بصل مقطع ناعم.

ثوم مهروس.

ثمرتان من البطاطس.

مرقة لحم.

ملح وفلفل أسود.

سمن.

سكر بني.

قطعة فحم شواء.

طريقة عمل كباب الحلة

أحضري وعاء عميقا على النار.

ضعي ملعقة من السمن على نار عالية.

أضيفي اللحم وشوحيه في قطع.

احرصي على تشويح قطع اللحم.

ضعي ملعقة من السمن وسخني على نار متوسطة.

أضيفي البصل إلى السمن.

أضيفي ملعقة صغيرة من السكر البني إلى الطاسة.

اتركيه حتى يتكرمل.

أضيفي الثوم إلى البصل.

ضعي على ورقة بصل اللحم.

أضيفي له ربع ملعقة سمن.

غطي القدر بشكل محكم لمدة 10 دقائق.

اليوم الخامس

طريقة عمل لحم الخروف على خُطى الشيف عماد الخشت:

لحم خروف مقطع.

خمسة فصوص ثوم.

بصلة كبيرة.

ثمرة فلفل أخضر مقطع.

عود قرفة.

نصف ملعقة صغيرة حبهان

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملح وفلفل.

طريقة التحضير