نائب محافظ القاهرة يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال عيد الأضحى

ناقش الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، مع رؤساء الأحياء عدد من الملفات وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء وبحث ترتيبات تطبيق قانون التصالح، مؤكدا على ضرورة بذل أقصى الجهود الممكنة لإنجاح المنظومة وقانون التصالح في مخالفات البناء، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية وتيسير الإجراءات على المواطنين باعتبارها أحد الملفات المهمة.

تحسين الخدمات

كما ناقش نائب محافظ القاهرة، موقف خطة الرصف وما جرى تنفيذه من حجم الأعمال من الخطة الاستثمارية، مؤكدا على استكمال باقي مشروعات الخطة طبقا للتوقيتات المحددة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على رؤساء الأحياء متابعة موقف الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية أو من خلال مراكز التكنولوجيا والتأكيد على سرعة الانتهاء من فحص جميع الطلبات والرد عليها وإنجازها في أسرع وقت.

رفع درجة الاستعداد

ووجّه نائب المحافظ، رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين،مع استمرار المتابعة اليومية على المخابز للتأكد من تنفيذ وضبط دورة العمل من إنتاج الخبز بالمعدلات المعتادة.

وقف الإجازات

وأكد إيقاف جميع الراحات والإجازات لجميع العاملين بإدارات المتابعة والإشغالات وموظفي غرف العمليات خلال فترة الأعياد والعمل بكامل طاقتها لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار اليوم والربط مع غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بديوان عام محافظة القاهرة.