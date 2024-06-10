«الإفتاء» تحدد موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع مدن مصر

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في جميع محافظات مصر، أعلنتها دار الإفتاء المصرية، موضحة فضل يوم عرفة، مؤكدة أنه أكثر يوم يعتق الله فيه عباده من النار، فهو اليوم الذي أتم فيه الله الدين الإسلامي، وأتم فيه النعمة، لافتة إلى أن أفضل الدعاء في يوم عرفة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له».

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، بحسب الجدول الذي نشرته «الإفتاء» منذ قليل.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بالقاهرة في تمام الساعة 6:18 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بالعريش في تمام الساعة 6:06 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بالحامول في تمام الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في بلطيم تمام الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في طابا تمام الساعة 6:07 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القصير تمام الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في برنيس تمام الساعة 6:16 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الإسكندرية تمام الساعة 6:21 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الطور تمام الساعة 6:13 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في دمنهور تمام الساعة 6:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنصورة تمام الساعة 6:15 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الزقازيق تمام الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الفيوم تمام الساعة 6:22 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في بني سويف تمام الساعة 6:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في بورسعيد

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في بورسعيد تمام الساعة 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنيا تمام الساعة 6:25 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في أسيوط تمام الساعة 6:26 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في راس سدر تمام الساعة 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في كاترين تمام الساعة 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في دهب تمام الساعة 6:09 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في ابو زنيمة تمام الساعة 6:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في السويس

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في السويس تمام الساعة 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في راس غارب تمام الساعة 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في سفاجة تمام الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في مرسى علم تمام الساعة 6:15 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في شلاتين تمام الساعة 6:17 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في سيدي براني تمام الساعة 6:36 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في رفح الجديدة تمام الساعة 6:04 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في سفنكس الجديدة تمام الساعة 6:20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في طنطا

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في طنطا تمام الساعة 6:18 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في شرق العوينات تمام الساعة 6:45 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في غرب النوبارية تمام الساعة 6:23 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في إدفو تمام الساعة 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الأقصر تمام الساعة 6:23 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في إسنا تمام الساعة 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة الجديدة تمام الساعة 6:18 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الدلنجات تمام الساعة 6:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في توشكى تمام الساعة 6:34 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الضبعة تمام الساعة 6:27 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في العلمين تمام الساعة 6:26 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في واحة سيوة تمام الساعة 6:43 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في موط «الداخلة» تمام الساعة 6:38 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الفرافرة تمام الساعة 6:38 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في البويطي تمام الساعة 6:32 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في باريس تمام الساعة 6:34 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المحلة تمام الساعة 6:17 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الحمام تمام الساعة 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في نجع حمادي تمام الساعة 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في 15 مايو تمام الساعة 6:19 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في السادات تمام الساعة 6:20 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الصالحية الجديدة تمام الساعة 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في العاشر من رمضان تمام الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في سوهاج تمام الساعة 6:25 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في قنا تمام الساعة 6:22 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في أسوان تمام الساعة 6:26 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في مطروح تمام الساعة 6:31 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الغردقة تمام الساعة 6:15 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الخارجة تمام الساعة 6:33 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الإسماعيلية تمام الساعة 6:13 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في دمياط تمام الساعة 6:13 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في السلوم تمام الساعة 6:39 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في نويبع تمام الساعة 6:07 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في حلايب تمام الساعة 6:14 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في شرم الشيخ تمام الساعة 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في 6 أكتوبر تمام الساعة 6:20 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في كفر الشيخ تمام الساعة 6:17 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في العاصمة الإدارية الجديدة تمام الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في العبور تمام الساعة 6:17 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الفشن الجديدة تمام الساعة 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في المنصورة الجديدة تمام الساعة 6:24 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في النوبارية الجديدة تمام الساعة 6:22 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في بدر تمام الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في بئر العبد الجديدة تمام الساعة 6:09 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في توشكى الجديدة تمام الساعة 6:33 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في حدائق العاصمة تمام الساعة 6:16 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في رشيد الجديدة تمام الساعة 6:19 صباحًا.