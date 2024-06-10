حدث ليلا: فيديو صادم للسنوار.. ومحتجزة سابقة تشعل الغضب ضد نتنياهو

خلال ساعات الليل، برزت على الساحة عددا من الأحداث التي شغلت الرأي العالمي، ولعل أبرزها هو استقالة بيني جانتس عضو مجلس الحرب المصغر والبديل الأول والمدعوم من الولايات المتحدة، وظهور مقطع فيديو قديم لقائد الفصائل الفلسطينية وهو يدعم عمل درامي كشف فيه عن تفاصيل عملية طوفان الأقصى قبل تنفيذها بنحو عامين، وفجرت محتجزة تم إخراجها من قطاع غزة في العملية العسكرية مفاجآت قد تقلب الرأي العام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.. فماذا حدث ليلا؟

استقالة بيني غانتس من حكومة نتنياهو

أعلن عضو مجلس الحرب المصغر بيني غانتس استقالته من حكومة نتنياهو، وهو الإجراء الذي سيتم تنفيذه خلال الــ48 ساعة الحالي، موجهًا عدد من الاتهامات القاسية لنتنياهو قال فيه إن رئيس الوزراء السبب في عدم تحقيق أي نصر حتى الآن.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق، إنه يترك الحكومة بقلب مثقل، لكنه مضطر إلى ذلك فقد انضم إليها من أجل الوحدة، ولكن الآن يجد أن هناك من ينفرد بالقرارات فيعد 8 أشهر من الحرب على غزة لم يتم تحقيق أي نصر والسبب هو نتنياهو الذي يعلي مصلحته السياسية على مصلحة الوطن.

وتباينت ردود الأفعال حول استقالة جانتس ما بين مؤيد لها مثل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الذي أثني على القرار وسخط أعضاء الحكومة ومنهم إيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني الذي هاجم جانتس، وانتهز الفرصة ليقدم طلب ليحل بديلا عنه في مجلس الحرب.

أما نتنياهو فقد حاول استعاطف جانتس رغم اتهامات الأخير القاسية لتراجع عن قراره، قائلا: أننا في وقت حرب ويجب أن نتوحد.

وقد تبع استقالة جانتس، استقالة وزيران آخريين، وهما غادي آيزنكوت رئيس الأركان السابق، والوزير هيلي روبرت من حزب جانتس.

محتجزة إسرائيلية تفجر مفاجأة

قالت نوعا ارغماني المحتجزة الإسرائيلية التي أخرجها جيش الاحتلال من قطاع غزة مع 3 آخرين من مخيم النصيرات، أنها رأت الموت أكثر من 4 مرات بسبب القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

وأضافت نوعا أنها كانت تتواجد في شقة وتنتقل من مكان لآخر كل فترة زمنية، وكان معها محتجزان آخريان، وقد حدث ذات يوم أن رأت صاروخ يدخل المنزل الذي تتواجد فيه، وقد أسفر هذا عن مقتل المحتجزين الآخرين وإصابتها، لكن الفصائل قامت بعلاجها.

وتابعت المحتجزة، أن الفصائل سمحوا لها بالتجول في قطاع غزة لكن بعد ارتدائها ملابس فلسطينية وعربية.

فيديو صادم ليحيى السنوار

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا خاصة على موقع «إكس» مقطع فيديو قصير لقائد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يحيى السنوار وهو يدعم عمل درامي أنتجته حركة حماس في 2021، بعنوان «مسلسل قبضة الأحرار».

كلمة القيادي يحيي السنوار

لأبطال مسلسل قبضه الأحرار

الذي شرح حرب #طوفان_الأقصی pic.twitter.com/QUE5RFrIUl — YASSER S ???? (@Yasser_S_74) December 8, 2023

والمفاجأة التي حملها مقطع الفيديو هو أن العمل الدرامي قبضة الأحرار الذي عرض في رمضان 2022، يتناول تفاصيل متعددة عن عملية طوفان الأقصى التي تم تنفيذها في السابع من أكتوبر 2023، ومنها كيفية السيطرة على قاعدة رعيم الإسرائيلية.

كما أن العمل الدرامي الفلسطيني الذي تم إنتاجه وتصويره بالكامل في قطاع غزة، تناول بعض المصطلحات التي لم تكن رائجة في ذلك الوقت مثل «المسافة صفر» وهو نفس المصطلح الذي تستخدمه الفصائل في مقاطع الفيديو التي تعرض خلالها عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال.