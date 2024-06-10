سفير مصر السابق بإسرائيل: نتنياهو يسمى بـ«محبوب الحريديم» ويحظى بدعم المتطرفين

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّ الجيش الإسرائيلي انكشف، وكان يزعم أنه جيش أخلاقي، وجرى وضعه في قائمة العار، وهذا أصعب شيء لجيش نظامي.

وأضاف «سالم»، في حواره ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»، أن وضع إسرائيل في هذه القائمة سيستخدم في المنظمات الدولية والأمم المتحدة، ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية.

التطرف المجتمعي في إسرائيل بلغ حدا غير مسبوق

وشدد سفير مصر السابق لدى إسرائيل، على بلوغ التطرف المجتمعي في إسرائيل حدا غير مسبوق، قائلا: «نتنياهو يسمى بمحبوب الحريديم ويحظى بدعم المتطرفين، وكان يحرص على الاستفادة منهم في تشكيلات حكومته، كما أن التشكيل الحكومي الحالي يتكون من 5 أحزاب شديدة التطرف وحزب الليكود اليميني المتطرف، وهذا التطرف يخلق تطرفا، كما أن الحاخامات يجعلونهم يقتلون باسم الدين».