قيادي بـ«مستقبل وطن»: الحكومة الجديدة تمثل خطوة مهمة في دعم مسار التنمية

أكد عبدالله السعيد أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب «مستقبل وطن»، ثقته في قدرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على اختيار حكومة جديدة تتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة، وقادرة على كسب ثقة وتأييد الشارع.

وأوضح «السعيد»، في بيان، أنّ الحكومة الجديدة تمثل خطوة مهمة في طريق الولاية الجديدة للقائد والرئيس الوطني المخلص عبدالفتاح السيسي، ودعم مسار التنمية، وتعزيز الاستقرار، وترسيخ مزيد من قواعد جمهوريتنا الجديدة.

الحكومة الجديدة

وشدد «السعيد» على ضرورة اختيار شخصيات وزارية تعبر عن نبض الشارع، وعلى دراية تامة بآماله وطموحاته وقادرة على إجادة العمل في ظل الضغوط والتحديات، وعلى تحمل المسؤولية بكل أمانة وإخلاص وتجرد.

وأوضح أن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، ويتطلب معها وضع برامج زمنية واضحة وخطط موضوعية دقيقة قادرة على تحقيق تطلعات المصريين، بحيث يكون هناك أسس واضحة من الشفافية والمحاسبة.

برامج الحماية الاجتماعية

وطالب بضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وحماية الدعم المقدم لمحدودي الدخل، وتوفير سبل العيش الكريم وتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في القرى والريف.

وتوجه بتحية شكر واعتزاز للحكومة السابقة التي أدت دورها بكل أخلاص وتفاني، وتحملت المسؤولية في ظل ظروف وتحديات عصيبة، واستطاعت المرور بالوطن لبر الأمان.