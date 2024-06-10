رئيس «الإصلاح والنهضة»: الحكومة القادمة عليها آمال كبيرة ومهمتها ليست سهلة

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مُهمة الحكومة القادمة ليست أسهل من الحكومة المستقيلة وعليها آمال كبيرة، لافتا إلى أن حكومة تسيير الأعمال عملت في ظروف صعبة، وحققت إنجازات كبيرة على كل المستويات، والعديد من المبادرات «حياة كريمة».

فترة عمل الحكومة المستقيلة

وأوضح «عبدالعزيز»، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أنه خلال فترة عمل الحكومة المستقيلة شهدنا العديد من الإنجازات الضخمة، من بينها «الحوار الوطني»، وتحقيق طفرة في البنية التحتية، وعلى مستوى ملفات الزراعة والاستثمار هناك العديد من الصفقات الضخمة.

«عبدالعزيز»: نحتاج إلى وزير صناعة يقود الاقتصاد

وأشار إلى أن بعض تحركات الوزارات لم يكن على المستوى المأمول، وكان هناك مشاكل في بعض الملفات، موضحًا أن الصناعة قاطرة ومهمة ولابد أن نشهد خلال الفترة المقبلة تحرك مكثف لوزير الصناعة إذ تعتبر قاطرة الاقتصاد، ولابد أن يكون الوزير متناسب مع هذه الرؤية.