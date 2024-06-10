ملابس يفضل ارتداؤها خلال أداء امتحانات الثانوية العامة.. ابتعد عن الجينز

تشكل امتحانات الثانوية العامة مرحلة حاسمة في حياة الطلاب؛ إذ تكون نتائجها في الأغلب مفتاحًا لتحقيق الأهداف المستقبلية، والدخول إلى الجامعات التي يطمحون إليها، ورغم أن التركيز الرئيسي يجب أن يكون على الدراسة والاستعداد الأكاديمي، لكن ما يختاره الطالب من ملابس يوم الامتحان يلعب دورًا شديد الأهمية في أداء الاختبار.

وفي هذا السياق ووفقًا لما ورد بموقع «Cambridge coaching»، نوضح نوعية الملابس التي لا بد لطالب الثانوية العامة من ارتدائها أثناء تأدية الامتحانات الخاصة به.

ما دور الملابس في أداء الطلاب بالامتحان؟

بحسب ما ذكرته دكتورة إيناس علي، استشاري الصحة النفسية، من تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإن نوعية الملابس تلعب دورًا ملموسًا في تحصيل نتيجة جيدة من الامتحانات؛ إذ يمكن أن يساعد الزي المناسب في تعزيز مستوى التركيز والراحة، بينما قد تتسبب الملابس غير الملائمة في تشتيت الانتباه، وخلق شعور بعدم الارتياح طوال فترة الامتحان.

نصائح لاختيار الملابس المناسبة للامتحان

من الضروري اعتماد الطلاب على القطع التي تدعم راحتهم أثناء الامتحان، لذا يفضل ارتداء ملابس واسعة تسمح بحرية الحركة، مع تجنب الملابس الضيقة أو الثقيلة التي قد تكون مزعجة مثل «الجينز».

ارتداء الملابس الرياضية

تساهم قطع الملابس المرنة المخصصة للتمارين الرياضية في إضافة عامل الراحة والثقة للطلاب، وبالتالي يعود بنتائج إيجابية في حل الامتحانات، لذلك يجب أن يتجه الطالب إلى الملابس البسيطة غير الرسمية.

الابتعاد عن الملابس المزخرفة

يمكن أن تكون الملابس التي تحتوي على رسومات كبيرة سببًا في تشتيت الانتباه، وعلى هذا ينصح باختيار ملابس بألوان هادئة وتصميمات بسيطة تساهم في خلق بيئة خالية من التوتر والتشتيت.