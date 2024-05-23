معرض خيري لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأكثر احتياجا بالمنوفية

نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، معرض خيري لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية في قرى العراقية وكفر عشما وعشما وزاوية الناعورة بمركز الشهداء، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توزيع الملابس على الأسر المستحقة

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية سعيها لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم، حيث تم تنظيم المعرض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

رصد متطلبات القرى الأكثر احتياجا

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى المنوفية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة، مشيرا إلى أن تنظيم المعارض يأتي في إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين في قرى ونجوع ومدن محافظة المنوفية.

وتنظم الأورمان معارض الملابس والأحذية والتي تأتي تكاملا مع تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان.