3 مكونات منزلية تعيد الملابس الباهتة جديدة.. جربيها

غسل الملابس المتكرر أو بطريقة غير صحيحة ومطابقة للمواصفات الموجدة عليها، يجعلها باهتة بعدما كانت ألوانها مبهجة وزاهية، وتلك المشكلة شائعة كثيرًا بين الأشخاص، وترغب ربات البيوت في معرفة أفضل الحيل والطرق عند غسل الملابس ليظل رونقها ومظهرها اللائق، التي تفقد رونقها ولمعانها مع تكرار الغسيل.

خطوات عند غسل الملابس للاحتفاظ بلونها

ويُمكن لربة المنزل اتباع عدة خطوات عند غسل الملابس للاحتفاظ بلونها، أولها ضرورة فرز الملابس حسب تعليمات ملصق العناية التي يتحدد عليه درجة حرارة الماء المناسبة عند الغسيل، وهل يمكن استخدام مواد تبييض أم لا؟، بحسب ما ذكره تقرير منشور بموقع «Wikihow».

كما يجب على ربة المنزل استخدام الماء البارد حال غسل الملابس التي بها بقع مثل، لأن ذلك يساعد على منع بهتانها على الملابس الأخرى، والوضع في عين الاعتبار أن المسحوق الكثير لا يؤدي للتنظيف بل يكون طبقات من الرغوة قد تؤدي لبهتان الملابس، ولكن يمكن التخلص من تلك المشكلة ببعض الحيل التي تساعد على إعادة الملابس الباهية جديدة مرة أخرى.

مكونات منزلية تعيد الملابس الباهتة جديدة

- الخل: من المواد الفعالة في استعادة الملابس مرة أخرى للونها الطبيعي، لأنه يساعد على التخلص من بقايا المسحوق التي تؤثر على الملابس، لذا ضعي نصف كوب من الخل في الغسالة.

- الملح: أضيفي مقدار ملعقة منه إلى الملابس في الغسالة مع المسحوق المعتاد، وبعد دورة التشغيل المعتادة وتجفيف الملابس ستلاحظين اختلاف ألوان الملابس تمامًا من أول مرة.