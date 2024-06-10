قصواء الخلالي: بعد استشهاد 145 صحفيا فلسطينيا علينا ممارسة المهنة لصالح القضية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هناك ازدواجية في المعايير والمواقف تجاه الحرب على قطاع غزة.

الاحتلال ارتكب أعمال القتل والعنف

وأضافت خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه رغم الحرب والدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، مرتكبا بذلك أعمال القتل والعنف والهدم إلا أننا لم نشهد أي تحرك قوي بل وجدنا تخاذلا عالميا.

دعم الموقف المصري الثابت لحماية القضية الفلسطينية

وأوضحت أننا نتمنى أن نشهد انفراجة في أزمة غزة خلال الأيام المقبلة، مطالبة بدعم الموقف المصري الثابت لحماية القضية الفلسطينية المناصر والمساند لها.

وتابعت أن الصحافة الفلسطينية قدمت 145 شهيدا حتى الآن وعلى الجميع في غزة وخارجها ممارسة المهنة لصالح القضية الفلسطينية، موضحة أن الدم الفلسطينى فرض نفسه على المشهد الدولى والإعلام المصري يتبنى القضية الفلسطينية كقضية وطن منذ اليوم الأول.