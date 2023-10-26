«الصحفيين» تقيم تأبينا لشهداء الصحافة الفلسطينية وعائلاتهم الأحد المقبل

تحيي نقابة الصحفيين المصريين بطولة الزملاء في فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهني والوطني في نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيوني، وفي ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية في واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

وأعلنت نقابة الصحفيين المصريين إقامة حفل تأبين للشهداء الصحفيين الفلسطينيين، وعائلاتهم بعد استشهاد أكثر من 24 صحفيًا وعشرات من عائلات الصحفيين بينهم 3 من عائلة الزميل وائل الدحدوح، وذلك في السادسة مساء الأحد 29 أكتوبر 2023م، في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.