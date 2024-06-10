أسامة كمال: إسرائيل صنعت فيلم «أكشن» لتحرير 4 محتجزين ولم يهتموا بالضحايا المدنيين

قال الإعلامي أسامة كمال، إن حركة حماس خطف أكثر من 200 إسرائيلي يوم 7 أكتوبر بـ«موتوسيكلات» ، وفي المقابل بذل الاحتلال جهودا كبيرة من أجل تحرير 4 محتجزين، موضحًا أنه ليس داعما لحركة حماس، ولكنه يتساءل عن الفارق بين التعاطف مع المدنيين الإسرائيليين ونظرائهم الفلسطينيين.

عملية تحرير 4 محتجزين إسرائيليين

وأشار «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن ما حدث من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيم النصيرات ليس دفاعًا عن النفس، وهو إجرام شبه دولة بدعم من قُوى عظمى وعجز للقانون الدولي، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي في مرمى غضب المتظاهرين وأهالي أسرى المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، متابعًا: «وزير إسرائيلي وصف نتنياهو بالخسيس بعد مقتل ابنه المحتجز في غارة لجيش الاحتلال».

إسرائيل صنعت فيلم أكشن من أجل تحرير 4 رهائن

وأوضح أن هناك مقالا لصحفي إسرائيلي يؤكد أن نتيناهو لم يُبلغ الشركاء بعملية النصيرات التي تسببت في تحرير 4 من المحتجزين الإسرائيليين ولكنها في المقابل تسبب في استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة مئات المدنيين.، قائلًا: «إسرائيل صنعت فيلم أكشن من أجل تحرير 4 رهائن ولم يهتموا بالضحايا المدنيين».

وأضاف أن مروحية انتظرت القوات الإسرائيلية على الرصيف البحري الأمريكي، وهو يستخدم من أجل عمليات خداعية تحت حماية أمريكية، موضحًا أنه فيلم أكشن مُكون من غطاء جوي وقنابل وقذائف وفرق خاصة من أجل تحرير 4 محتجزين.