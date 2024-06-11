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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:41 ص | الثلاثاء 11 يونيو 2024
برج السرطان

برج السرطان

يتميز مواليد برج السرطان بالشجاعة والقوة، وهم أصحاب خيال واسع، يعشقون الصداقات وعاطفيّون لدرجة كبيرة، ولديهم رومانسية مفرطة ومرهفين الحس ويعشقون الموسيقى، لديهم إرادة صلبة ويعشقون الألوان.

ومن مشاهير برج السرطان المطربة وردة، والفنانتين نوال الزغبي وغادة عبدالرازق، والأميرة ديانا، ونيلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق، وتقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 11-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

تخبرك الأفلاك يا برج السرطان أنك تتلقى اليوم مجموعة من العروض المغرية في  مجال العمل، لذا فكر جيدا قبل اتخاذ القرار بالبدء فيها.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطف

الغيرة الزائدة التى يشعر بها مواليد برج السرطان اليوم قد تتسبب فى الكثير من المشاكل، لذا عليك أن تظهر احترامك لمن تحب حتى تتأكد من مشاعره نحوك.

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بقلم صفية النجار