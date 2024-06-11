قبل عيد الأضحى.. طريقة تنظيف «الممبار» من الدهون بمكون بسيط

الممبار من الأكلات الأساسية في عيد الأضحى المبارك الذي تفصلنا أيام قليلة عن قدومه، إذ تبحث السيدات عن أسرع طرق تساعدهن على تنظيفه والتخلص من الدهون المتراكمة بداخله بسهولة دون معاناة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير مكونًا متواجدًا بالمنزل يعمل على التخلص من الدهون في الممبار خلال دقائق.

تنظيف الممبار في دقائق

يمكن تنظيف الممبار من الدهون باستخدام 2 ملعقة من الخل و2 ملعقة من صودا الخبز مع 2 ملعقة من الملح، وأيضًا إضافة 2 ملعقة من عصير الليمون مع كوب من الماء، ثمّ نضع اللمبار داخل الخليط ويترك لمدة 10 دقائق، ونلاحظ في هذه الحالة أن الدهون المتراكمة تذوب، وفقًا لما ذكره موقع «سي بي سي سفرة».

لم تقتصر المكونات التي تساعد على تنظيف الممبار من الدهون المتراكمة عند هذا الحد، ولكن يمكن تنظيف الممبار أيضًا باستخدام كوب من الخل وعصير 3 لمونات، ثمّ يترك لمدة ربع ساعة، ثم يقلب الخليط مع تكرار الخطوات حتى نتخلص من الدهون نهائيًا.

طريقة عمل الممبار

خطوات بسيطة يمكن من خلالهاعمل الممبار مثل الجاهزة، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة، والتي جاءت كالتالي:

المقادير

- كيلو ممبار.

- كيلو أرز.

- 6 فصوص ثوم مفروم.

- كيلو طماطم.

- كيلو بصل.

- ثمرتان فلفل رومي.

- خضرة مشكلة مفرومة بقدونس وشبت.

- ملعقة صلصة طماطم.

- ملح وفلفل وكمون.

- نصف كوب زيت.

خطوات التحضير