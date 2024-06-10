ماذا يحدث عند وضع الملح على القهوة صباحا؟.. لن تصدق فوائده لجسمك

عادة ما يفضل محبو القهوة، تجربة إضافة بعض النكهات لمشروبهم الصباحي، حتى تُضفي على الطعم نكهة مميزة، إلا أنّ إضافة الملح إلى القهوة تعتبر عادة غريبة قد تبدو للكثيرين غير مألوفة، بل ومستبعدة، لكن تُعدّ هذه الممارسة تقليدا قديما في بعض الثقافات، خاصة أنّها تُضفي على القهوة نكهة مميزة وفوائد صحية محتملة.

فوائد إضافة الملح على القهوة

وبحسب موقع «New York Post»، فإنّ هناك العديد من الفوائد عند إضافة الملح على القهوة، تتمثل في الآتي:

1. تحسين مذاق القهوة:

- يخفف المرارة: يمكن للملح أن يخفف من مرارة القهوة الطبيعية، ويعزز نكهتها الداكنة الغنية.

- يبرز النكهات: يساعد الملح على إبراز نكهات القهوة المختلفة، ويضفي عليها طعما أكثر عمقا وتوازنا.

- يقلل من الحموضة: يُمكن للملح أن يقلل من حموضة القهوة، ما يجعلها أكثر سلاسة على المعدة.

2. تعزيز امتصاص العناصر الغذائية:

- يحسّن امتصاص الماغنيسيوم: يساعد الملح على تحسين امتصاص الماغنيسيوم من القهوة، وهو معدن ضروري لصحة العضلات والعظام والجهاز العصبي.

- يعزّز امتصاص الماء: يمكن للملح أن يساعد على امتصاص الماء بشكل أفضل، ما يقلل من خطر الجفاف.

3. تحسين الهضم:

- يعزز إفراز حمض المعدة: يساعد الملح على إفراز حمض المعدة، وهو ضروري لهضم الطعام بشكل صحيح.

- يخفف من عسر الهضم: يمكن للملح أن يخفف من عسر الهضم، والشعور بالامتلاء بعد تناول الطعام.

الاعتدال في إضافة الملح على القهوة

وبحسب الدكتورة دينا البسيوني، استشاري التغذية والسمنة، فإنّ وضع الملح على القهوة من الأمور الشائعة والصحية، التي يتبعها البعض، لكن بشرط الاعتدال، خاصة أنّ إضافة المزيد من الملح يمكن أن يطغى على نكهة القهوة المميزة، ويجعل طعمها غير مقبول على الإطلاق، كما أنّها ليست أفضل خيار بالنسبة للمرضى الذين يعتدلون في استخدام الملح، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشكلات الكلى.