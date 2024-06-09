أجمل رسائل التهنئة في عيد الأضحى المبارك.. «كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب»

أجواء سعيدة يعيشها المسلمون هذه الأيام؛ تزامنًا مع استقبال عيدا الأضحى المبارك 2024، إذ يحرصون فيه على التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة من صوم وصلاة وتقديم صدقات وترديد أدعية دينية، إلى جانب تبادل أجمل رسائل التهنئة والزيارات الجميلة مع الأهل والأصدقاء.

عيد الأضحى المبارك 2024

ومن أجمل رسائل التهنئة التي يُمكن تبادلها مع الأهل والأصدقاء خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2024:

أجمل رسائل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى

- «كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة أكبر».

- «أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدك مدى الدهر، ويٌشفع فيك محمد عند الحشر، ويبارك لك في شهر النحر، وكل عام وأنت بخير».

- «باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وأنتم بخير».

- «كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم وبعيد الأضحى أهنئكم».

- «الحج موسم فلاح والعشر عطرها، فاح عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وأنت بخير».

- «كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى، إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام كل عام وأنت بخير».

- «مع إحرام المحرمين وتلبية الملبين ودعوات من هم بعرفة واقفون وهدي المضحين ومغفرة رب رحيم أهنئك بعيد الحج العظيم».

- «اعمر هذه الأيام بتلاوة القرآن، وذكر الرحمن، وقيام الليل، وطلب الغفران ففيها تُجاب الدعوات، وتبدَّل السيئات بالحسنات وترفع الدرجات وتتنزل الرحمات».

أدعية عيد الأضحى

هناك مجموعة من الأدعية الدينية التي يٌمكن ترديدها خلال الاحتفال بـ عيد الأضحى المبارك؛ تقربًا إلى الله، للفوز بغٌفران الذنوب والآثام، والحصول على الخير والرزق في الحياة الدنيا، منها:

- «اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسىى، عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

- «اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

- «اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا».

- «اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».