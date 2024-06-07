موعد وقفة عرفة 2024.. اعرف باقي كام يوم على عيد الأضحى المبارك

بدأ العد التنازلي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2024، إذ أعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس، رؤية هلال شهر ذي الحجة، واتفقت مع الموعد المحدد من المملكة العربية السعودية، والموعد الذي حدده المعهد القومي للبحوث الفلكلية، في السطور التالية نستعرض موعد وقفة عرفة 2024.

موعد وقفة عرفة 2024

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية، بداية شهر ذي الحجة 1445 والذي وافق اليوم الجمعة 7-6-2024، واتفقت معه رؤية الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية، وبذلك فإن موعد وقفة عرفة 2024، يوافق يوم السبت 9 ذو الحجة 1445 هجريا و15-6-2024، ويوافق يوم عيد الأضحى المبارك 2024 والمعروف بيوم التروية بالنسبة للحجاج يوم الأحد 16-6-2024.

باق كام يوم على عيد الأضحى

وبدأ اليوم الجمعة شهر ذي الحجة 1445، ويتبقى على موعد وقفة عرفة 7 أيام فقط، بينما يتبقى على عيد الأضحى المبارك 8 أيام، وخلال أيام العيد وأيام التشريق الثلاثة يقوم المسلمون بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها بالطريقة الشرعية المحددة.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

وخلال العشر الأوائل من ذي الحجة يستكمل المسلمون أعمال فريضة الحج في الأراضي السعودية المقدسة، وبها يوجد يوم عرفة ويُعد من أفضل الأيام عند الله، ويتبعه عيد الأضحى المبارك، وخلال تلك الأيام يُستحب الإكثار من ذكر الله والأعمال الصالحة مثل الصيام، وقراءة القرآن والدعاء والصدقة، حيث يُضاعف الله فيها الأجر.